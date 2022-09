Rodinei em ação com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza

Rodinei em ação com a camisa do FlamengoGilvan de Souza

Publicado 01/09/2022 16:53

Destaque do Flamengo no segundo semestre de 2022 e titular absoluto desde a chegada de Dorival Junior, Rodinei não renovará o seu vínculo com o Rubro-Negro, que vai até dezembro, e tem em mãos uma proposta oficial do Atlético-MG para fechar contrato válido por três temporadas, além de receber luvas, pois ficará livre no mercado a partir de 1º de janeiro de 2023.



A proposta foi enviada pelo Atlético-MG há alguns dias, mas tanto Rodinei quanto seus representantes querem decidir apenas após os jogos importantes envolvendo o Flamengo no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil nesta reta final de temporada passarem. A ideia é manter o jogador focado nos duelos decisivos e respeitar ao máximo o Rubro-Negro, clube que defende desde 2016.

O atual diretor do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, trabalhou com Rodinei no Flamengo e foi o responsável por levá-lo para o Internacional, por empréstimo, em 2020. Ou seja, Caetano é um admirador do futebol do lateral e agora tenta contratá-lo para o Galo. O dirigente e o atleta conversaram algumas vezes nos últimos dias.

Em relação ao Flamengo, Rodinei chegou a ter a renovação até dezembro de 2024 encaminhada, com direito a documentos trocados entre as partes. Mas como o Rubro-Negro, na época, vivia uma crise interna, com Paulo Sousa tendo péssimos resultados e torcida fazendo protestos, a diretoria do Fla recuou e decidiu deixar a pauta para ser resolvida ao término da temporada. Com isso, o próprio atleta desistiu de estender o compromisso, entendeu que chegou a hora de respirar novos ares e romper esse laço com o time carioca.

Em entrevista recente ao Canal Venê Casagrande , Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, confirmou que as conversas pelas renovações de Rodinei haviam dado uma paralisada.

"Deu uma esfriada nessa situação (da renovação de Rodinei)", disse o dirigente rubro-negro.

Com 30 anos e vivendo o melhor momento na carreira, Rodinei está no Flamengo desde 2016 e já disputou 206 jogos até o momento, marcando 18 gols. Além disso, é um jogador tratado como peça fundamental para manter o bom clima nos bastidores e até mesmo ajudar na rápida adaptação dos estrangeiros que chegam ao elenco. O craque Vidal, recém-contratado pelo Rubro-Negro, apelidou o companheiro de "avión" (avião na língua espanhol) pelas investidas ao ataque.