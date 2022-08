David Luiz está à disposição de Dorival Junior - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/08/2022 18:20

O técnico Dorival Junior terá o retorno de David Luiz ao time, no duelo do Flamengo com o Vélez, nesta quarta-feira, na Argentina, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. O zagueiro, recuperado de uma "hepatite leve", treinou normalmente nesta terça-feira, no estádio do Boca Juniors, na última atividade do time antes da partida decisiva.

David Luiz não ficou nenhum dia sem treinar durante a última semana, enquanto realizava exames médicos para que o Flamengo apurasse o diagnóstico e a suspeita de hepatite. Inclusive, no sábado, quando Dorival passou um treino tático para o "time a", equipe que vem disputando as Copas e não foi titular contra o Botafogo, o zagueiro fez parte deste grupo em um dos campos do Ninho.

No treino de sábado, David Luiz se destacou pelo vigor físico e mostrou estar pronto para viajar com a delegação para a Argentina, o que aconteceu normalmente. Então, o provável time do Flamengo para égar o Vélez é: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Pedro e Gabigol.