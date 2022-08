Lázaro em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Lázaro em ação pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/08/2022 22:52

O Flamengo recebeu, nesta terça-feira, mais uma oferta de um clube europeu para negociar o atacante Lázaro. Depois de West Ham, que ofertou 5 milhões de libras, valor recusado de imediato pelo clube carioca, agora foi a vez do Almería, da Espanha, tentar tirar o atacante do Rubro-Negro.

O time espanhol acenou com a oferta de 5 milhões de euros, um pouco mais de 25 milhões de reais, por 70 % dos direitos econômicos de Lázaro (+2 milhões de euros, em torno de 10 milhões de reais, em metas). Ou seja, a operação poderia chegar a 7 milhões de euros, um pouco mais de 35 milhões de reais pela cotação atual. O Flamengo, entretanto, recusou e deseja receber, ao menos os 7 milhões de euros de maneira fixa.

A informação da proposta de um clube espanhol por Lázaro foi noticiada primeiro pela mídia da Espanha.

O tempo é curto para o Almería conseguir a contratação, pois a janela de transferência na Espanha fecha na quinta-feira (23h da Espanha). Outro clube espanhol de olho em Lázaro é o Celta de Vigo, que, até o momento, não enviou proposta oficial.

O West Ham até voltou a se interessar, mas, sem receita depois de fazer um grande investimento por Lucas Paquetá (pagou 60 milhões de euros ao Lyon para ter o meia), os ingleses comunicaram aos empresários de Lázaro que podem ter o atacante por empréstimo, mas é um modelo de negócio que não interessa ao Flamengo neste momento.

Lázaro tem apenas 20 anos e vive em 2022 o melhor momento no elenco profissional do Flamengo. Com 45 jogos, oito gols e sete assistências, o jovem atacante mostrou versatilidade na era Dorival Junior e vem atuando de centroavante no "time b" rubro-negro, a equipe que disputa o Campeonato Brasileiro.

O atual contrato de Lázaro vai até março de 2025, e o Flamengo até iniciou conversas por uma renovação de vínculo com valorização salarial, mas as partes não chegaram a um acordo.