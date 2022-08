Raniel - Daniel Ramalho/Vasco

RanielDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 30/08/2022 19:02

O Vasco não poderá contar com o seu artilheiro na temporada, com 14 gols. Raniel seguirá fora da lista de relacionados, por conta de um incômodo na região posterior da coxa direita, e não pega o Guarani nesta quarta-feira, às 19h, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão Série B. O jogador, que já fora poupado no final de semana, contra o Bahia, não voltará ao time porque apresentou ""CK alto", ou seja, alto risco de lesão".

A ideia da comissão técnica é que Raniel volte a ficar à disposição no sábado, quando o Vasco encara o Brusque, pela 28ª rodada, fora de casa, às 16h30. Com 42 pontos e na quarta colocação, o Cruzmaltino precisa vencer o Guarani para tentar aumentar a distância para o quinto colocado, o Londrina, que 38 pontos.