Vidal - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 26/08/2022 16:13

O técnico Dorival Júnior manterá o planejamento adotado nos últimos jogo e colocará o "time b" do Flamengo para pegar o Botafogo no domingo, às 18h, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador, com o elenco repleto de craques, tem a oportunidade de rodar o plantel visando à disputa das três competições (Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão).

No treino desta sexta-feira, a atividade tática teve o seguinte time titular: Santos; Matheuzinho, Fabricio Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Vidal, Diego, Victor Hugo, Cebolinha, Marinho e Lázaro.

Vale ressaltar que na quarta-feira, o Flamengo terá o Vélez pela frente, na Argentina, pelo jogo de ida das Libertadores, quando a "equipe A" voltará a ser escalada.

Com 40 pontos e na terceira colocação, o Flamengo precisa vencer o Botafogo se quiser continuar sonhando com o Brasileirão. O líder Palmeiras, com 49, pega o Fluminense, que está na segunda posição, com 41 pontos.