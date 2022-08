Lázaro está em alta no mercado europeu - Gilvan de Souza/Flamengo

Lázaro está em alta no mercado europeuGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/08/2022 17:05

O tempo é curto, mas a lista de clubes europeus interessados em Lázaro é extensa. Além de West Ham, que realizou proposta oficial de 5 milhões de libras, Aston Villa e Leicester, ambos também da Inglaterra, e o Celta de Vigo, da Espanha, também despontam como clubes que podem tentar a contratação do atacante rubro-negra nesta reta final da janela de transferência no Velho Continente (fecha dia 31 na maioria dos países). Pelo menos foi o que foi dito por um dos agentes do jogador à diretoria em reunião realizada em São Paulo.



O encontro do representante de Lázaro com a cúpula rubro-negra aconteceu na última quarta-feira, no hotel em que a delegação do Flamengo ficou concentrada para o duelo com o São Paulo pela Copa do Brasil. O agente, que aproveitou também para visitar outros jogadores do Flamengo que fazem parte da sua cartela de clientes, como Fabricio Bruno e Victor Hugo, tomou um café com Marcos Braz e Bruno Spindel e conversou sobre o futuro de Lázaro.



Além da oferta do West Ham de 5 milhões de libras, recusada de antemão pela diretoria, o projeto apresentado pelo Celta de Vigo ao estafe do atleta foi pauta no encontro. O entendimento é que neste momento uma ida para a Espanha, um mercado que pode ser mais fácil na adaptação do jogador na Europa e servir de trampolim para o futebol inglês.

Lázaro antes do duelo com o Palmeiras Gilvan de Souza/Flamengo FALAM A MESMA LÍNGUA:



Neste encontro, o representante de Lázaro entendeu o fato de o Fla ter recusado as cifras oferecidas pelo West Ham, e o que foi explicado por Braz e Spindel é que, na visão do Conselho de Futebol, é que o atacante pode ser vendido com valores maiores dos que Rodrigo Muniz foi negociado com o Fulham em 2021 (€ 8 milhões, cerca de R$ 50 milhões, por 80%).



Mas essa avaliação da diretoria não é pelo fato de acharem que Lázaro tem um potencial maior que Rodrigo Muniz, até porque são perfis diferentes. Mas o Flamengo sabe que no mercado de transferência e na avaliação dos clubes é que as convocações e experiências na seleção brasileira fazem diferença. Lázaro tem histórico de artilheiro nas categorias de base e gol de título em Mundial Sub-17 com a camisa da Seleção (em 2019).



Além disso, neste ano, Lázaro se destacou com Paulo Sousa no primeiro semestre e, agora com Dorival Junior, está desenvolvendo potencial em uma outra função no setor ofensivo: a de "falso 9", atuando mais dentro da área, algo que fez poucas vezes em sua carreira.



Então, no encontro, ficou combinado que o Flamengo topa vender Lázaro, mas a proposta tem que ser maior do que foi apresentada pelo West Ham, que deixou a situação do jogador rubro-negro em "stand by" para focar na operação envolvendo Lucas Paquetá, meia do Lyon e que tem negociação avançada com os ingleses.



Enquanto isso, o Celta de Vigo garantiu que enviará uma oferta ao time carioca para tentar contratar Lázaro. O Flamengo, ciente do interesse dos espanhóis, está disposto a negociar valores e percentual de direitos econômicos que pode ser mantido para uma futura venda do atleta. Aston Villa e Leicester monitoram o jogador através de intermediários que fazem transações na Inglaterra. Ou seja, são situações "mais frias" que a do Celta de Vigo, pois Eduardo Coudet, técnico do time espanhol, já aprovou uma possível chegada de Lázaro à equipe.