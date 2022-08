Goiás está insatisfeito com escolha do árbitro no duelo com o Atlético-MG - Arquivo pessoal Edmo Pinheiro

Publicado 19/08/2022 21:21

O Campeonato Brasileiro 2022 ainda não acabou, mas já está marcado pela quantidade de polêmica envolvendo a arbitragem e pode ganhar mais um episódio no duelo entre Atlético-MG e Goiás, neste sábado, às 16h30, no Mineirão, pela 23ª rodada. A escolha do quadro de arbitragem gerou revolta nos dirigentes do Esmeraldino, que não gostaram nem um pouco da escolha da CBF por Vinicius Gonçalves Dias Araujo para ser o dono do apito.

Presidente do Conselho do Goiás, Edmo Pinheiro é o mais insatisfeito com a decisão da entidade máxima do futebol e entende que pode ser uma retaliação do Presidente da Federação Goiana ao Esmeraldino por conta dos acontecimentos no fim do Goianão 2022.

Vinicius Gonçalves Dias Araujo apitou, até o momento, apenas dois jogos nesta edição do Brasileirão e, um deles, foi justamente do Goiás, quando validou um gol do Juventude e o VAR precisou entrar em cena para anular. Além disso, o Esmeraldino cré que Vinicius não terá experiência o suficiente para comandar o apito no Mineirão lotado e com a torcida do Atlético-MG pressionando.

Com 26 pontos e na 13ª posição, o Goiás precisa vencer o Atlético-MG para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O provável time para pegar o Galo é Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Hugo (Danilo Barcelos); Auremir, Matheus Sales, Diego e Dadá Belmonte; Vinícius e Pedro Raul.