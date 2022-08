André Damaceno - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 05/08/2022 18:25

O Fluminense conquistou o título do Campeonato Carioca sub-20 na manhã desta quinta-feira (4), em São Januário, ao vencer o Vasco por 3 a 0, no confronto de volta da decisão da disputa estadual. Na partida de ida, disputada no Estádio das Laranjeiras, a equipe havia perdido para o Vasco pelo placar de 2 a 1.

Este é o segundo título seguido dos Crias de Xerém na competição, que já haviam ganhado em 2021. Na atual edição, o Fluminense teve o 3º melhor ataque, com 34 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas 12 sofridos em 17 jogos. Uma das peças importantes do sistema defensivo do Flu foi André Damaceno, zagueiro de 20 anos, titular em 14 dos 17 jogos do time no estadual.

Ele também fez parte da equipe que conquistou o título do Campeonato Carioca Sub-20 na temporada passada, tendo atuado em 12 dos 17 jogos do time no torneio.

“Fico feliz demais por mais um título com essa camisa. Foram menos de dois anos de clube e dois títulos do Carioca Sub-20. Espero não parar por aqui, tenho fome de títulos e cada vez quero conquistar mais pelo Fluminense. Agora é seguir trabalhando forte para o segundo semestre que tem a Copa do Brasil. Uma competição muito importante para nós também”, comemorou o defensor.

Damaceno possui longa passagem pelas categorias de base do Corinthians, além do São Caetano, onde esteve em 2020 – antes de acertar com o Fluminense – e participou da conquista da Série A2 do Campeonato Paulista, pela categoria profissional. Ele está em sua terceira temporada vestindo a camisa do clube de Xerém e soma 61 jogos pela base do clube. Seu contrato termina no fim de 2022.

“Quero estar jogando, independente de tudo. Trabalho duro no dia a dia para poder desempenhar meu futebol dentro de campo e ajudar o Fluminense. Meu foco é totalmente aqui no clube” disse o zagueiro em relação à proximidade do fim de seu contrato.

Nesta temporada, o Fluminense ainda terá pela frente a disputa da Copa do Brasil sub-20, com data de estreia prevista para o dia 17 deste mês (agosto).