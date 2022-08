MT está próximo de se transferir para o Santa Clara, de Portugal - Rafael Ribeiro//Vasco

Publicado 02/08/2022 18:41

Rio - O meio-campista MT está próximo de deixar o Vasco da Gama. O Santa Clara, de Portugal, enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra, e está confiante na contratação do jogador de 21 anos. A informação foi apurada junto do jornalista Lucas Pedrosa.

Vale lembrar que, no começo de julho, o jogador esteve próximo de se transferir para o Goiás, onde ficaria emprestado em troca de um perdão de uma dívdia antiga que o Cruz-Maltino possui com o Esmeraldino. No entanto, o Departamento Jurídico do Vasco acabou ficando com receio da operação, que podia trazer risco ao Regime Centralizado de Execuções do clube, e acabou brecando a negociação.

Aos 21 anos, MT não tem muito espaço no elenco do Vasco da Gama. Nesta temporada, o meio-campista atuou em apenas quatro partidas. Destas, em duas o atleta esteve em campo por menos de cinco minutos. Sua última participação foi no confronto com o CRB, no dia 29 de julho, onde entrou aos 41 minutos da segunda etapa. O jogador possui contrato com o Cruz-maltino até o final de 2023.