Oscar está verbalmente acertado com o Flamengo - Divulgação

Oscar está verbalmente acertado com o FlamengoDivulgação

Publicado 26/07/2022 14:20 | Atualizado 26/07/2022 15:50

Rio - O Flamengo chegou a um acordo verbal com o meio-campista Oscar, do Shangai Port. O estafe do atleta esteve no Rio de Janeiro recentemente, e negociou diretamente com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. O jogador, inclusive, está no Brasil para acompanhar a gravidez da esposa. A informação foi apurada junto do jornalista Lucas Pedrosa.

Agora, Giuliano Bertolucci, empresário de Oscar, voltará suas forças para tentar a liberação com a equipe chinesa. Caso haja a liberação do Shangai Port, e a negociação se concretize, a tendência é de que o meio-campista, de 30 anos, assine um contrato de empréstimo com o Flamengo até o final deste ano.

Vale ressaltar que, além do Flamengo, outros times como São Paulo e Internacional se interessaram na contratação de Oscar. Porém, a preferência do meia é de retornar ao Brasil para jogar pelo Rubro-Negro.

Oscar ficou marcado pela sua passagem pelo Chelsea, da Inglaterra. O jogador também era constantemente visto na seleção brasileira, e, inclusive, marcou o único gol da equipe de Felipão na derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014. Na última temporada, atuando pelo Shangai Port, Oscar entrou em campo em 25 oportunidades, marcou cinco gols e deu 16 assistências para seus companheiros.