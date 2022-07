Chay está de saída do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 24/07/2022 10:52

Rio - Sem espaço no elenco do Botafogo, o meio-campista Chay está próximo de ser o novo reforço do Cruzeiro. O jogador chegou a ter conversas bem encaminhadas com o Bahia, mas a proposta não agradou tanto quanto a da Raposa. Agora, o Glorioso e o clube mineiro estão realizando a troca na documentação, restando apenas alguns detalhes para a assinatura do contrato.

O jogador assinará com o seu novo clube por empréstimo até o final deste ano, com opção de compra ao final do contrato, por 550 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões, na cotação atual), por 45% dos direitos econômicos do meia. Os outros 55% são divididos entre o agente do jogador (5%) e a Portuguesa-RJ (50%). O salário será pago integralmente pelo Cruzeiro.

Chay foi um dos destaques do Botafogo na arrancada para o título da Série B de 2021. No entanto, com a reformulação da equipe para a disputa da primeira divisão, acabou perdendo espaço e tendo uma queda de rendimento, especialmente com Luís Castro. Nesta temporada, o meia atuou em 19 jogos, não marcou gols e deu três assistências para seus companheiros, obtendo, ainda uma média de 59 minutos em campo por partida disputada.