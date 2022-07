Arturo Vidal está próximo de fazer sua estreia pelo Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 23/07/2022 12:03

Rio - O volante Arturo Vidal está próximo de fazer sua estreia pelo Flamengo. O chileno foi relacionado para o confronto com o Avaí, neste domingo (24), e estará a disposição do técnico Dorival Júnior.

Assim como foi feito com Everton Cebolinha, na vitória sobre o Juventude, a ideia da comissão técnica do Flamengo é iniciar com Vidal no banco de reservas, e colocar o chileno para jogar alguns minutos no decorrer da partida.

Embora possa contar com Vidal, o técnico Dorival Júnior seguirá com um desfalque no elenco. Trata-se do goleiro Diego Alves, que voltou a treinar junto do grupo, e tinha a expectativa de ser relacionado para o confronto deste domingo. No entanto, o camisa um acabou não viajando, e ficou de fora da partida. Com isto, Dorival Júnior terá a disposição os goleiros Santos, Hugo Souza e Matheus Cunha.

Flamengo e Avaí se enfrentarão neste domingo (24), às 11h (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.