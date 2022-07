Matheus Thuler é o novo reforço do Vissel Kobe, do Japão - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 22/07/2022 16:51

Rio - O zagueiro Matheus Thuler é o novo reforço do Vissel Kobe, do Japão. O defensor, que atuou pelo Montpellier, da França, nas últimas temporadas, fechou um contrato de empréstimo até o final do ano com a equipe japonesa, e reencontrará Lincoln, outro cria da base do Flamengo.



Thuler já deu entrada na documentação necessária para viajar ao Japão e se apresentar ao Vissel Kobe. Flamengo, portanto, acerta a saída do zagueiro por empréstimo até dezembro. https://t.co/M6mrUaqVMi — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 22, 2022

Em 2020, zagueiro chegou a chamar a atenção de Dorival Júnior, quando o treinador ainda estava no comando do Athletico-PR. Na ocasião, Dorival havia pedido a contratação do defensor, mas o Flamengo não quis abrir conversas.



Em sua passagem pelo Montpellier, Matheus Thuler chegou a ter uma sequência de boas partidas. No entanto, o jogador se lesionou no duelo com o Paris Saint-Germain, após uma trombada com Kylian Mbappé, e acabou perdendo espaço no clube. Em sua passagem pela França, Thuler disputou 18 partidas, e não marcou gols nem deu assistências. Ao todo, o brasileiro teve uma média de 52 minutos em campo por jogo.