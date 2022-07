Dorival Junior - Marcelo Cortes / Flamengo

Dorival JuniorMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/07/2022 21:28

O Flamengo está definido para pegar o Juventude nesta quarta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília, às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Everton Cebolinha, relacionado pela primeira vez desde que foi contratado pelo Flamengo junto ao Benfica, vive a expectativa de estrear com a camisa rubro-negra. Segundo apurou a reportagem, o planejamento da comissão técnica é colocar o atacante para atuar por, pelo menos, 25 minutos na segunda etapa.

Bem fisicamente e treinando com o grupo há cerca de 21 dias, Cebolinha se destacou nas atividades com os demais jogadores e, nos coletivos, chamava atenção no "1x1" com os marcadores. Veloz e habilidoso, o atacante chega com status de contratação milionária, pois as cifras podem chegar a 18 milhões de euros, caso o atleta bata metas durante a passagem pelo Fla.

Com 24 pontos e na sétima colocação, o Flamengo precisa vencer o Juventude para continuar sonhando com a possibilidade de conquistar o título da competição. O Palmeiras, com 33, é o líder até o início da 18ª rodada da competição.