Nino, zagueiro do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Nino, zagueiro do FluminenseMailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 15/07/2022 17:10 | Atualizado 15/07/2022 17:13

Rio - Um dos principais nomes de confiança do técnico Fernando Diniz, o zagueiro Nino pode estar de saída do Fluminense. Isto porque, o defensor está na mira do Fenerbahçe, da Turquia, e, inclusive, teve seu nome aprovado pelo técnico Jorge Jesus.

As conversas pela contratação do jogador foram iniciadas com os representantes do atleta. O contato foi feito por intermediários que participaram da venda de Willian Arão pelo Flamengo ao Fenerbahçe. Por ora, o Fluminense não recebeu nenhuma proposta oficial.

Vale lembrar que, na última temporada, o defensor chegou a ficar bem próximo de ser vendido para o Tigres. No entanto, o clube mexicano não conseguiu chegar nos valores pretendidos pelo Fluminense, e a negociação acabou não se concretizando.

Aos 25 anos, Nino vem sendo um dos destaques da equipe do Fluminense nos últimos tempos. Na atual temporada, o jogador esteve em campo em 31 partidas, sendo o zagueiro que mais atuou no elenco. Sua principal conquista na carreira foi o Ouro Olímpico em Tóquio, em 2021.