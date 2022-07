Wendel está na mira do Flamengo - Divulgação/Zenit

Wendel está na mira do FlamengoDivulgação/Zenit

Publicado 11/07/2022 21:53 | Atualizado 11/07/2022 21:56

A vida do Flamengo na negociação para ter Wnedel, do Zenit, não está nada fácil. Depois de ouvir dos representantes do atleta que a cláusula de liberação concedida pela Fifa a jogadores de times da Rússia e Ucrânia não será exercida, a diretoria rubro-negra também tomou conhecimento que o time russo apresentou melhorias contratuais ao meia, como valorização salarial e extensão de contrato, que acaba em junho de 2025, para o meio de 2027.

Wendel não quer exercer a cláusula de empréstimo por entende que, dessa maneira, sairá pela porta dos fundos do Zenit e, caso retornasse ao Zenit ao término do empréstimo, poderia não ter clima para permanecer no time russo. Por isso, o jogador, neste momento, deseja se transferir para outro clube com a liberação da diretoria do time russo.

Então, desta maneira, a operação é tratada como "muito difícil, mas não impossível de acontecer" no Flamengo. Marcos Braz, um dos mais empolgados com o futebol de Wendel, continua tentando e, inclusive, chegou a conversar com a mãe do atleta, com a intenção de convencer a família de que o projeto do Rubro-Negro vai fazer bem à carreira dele.

Com 24 anos e tratado como principal nome do time na temporada, Wendel está no Zenit desde a temporada 2020/2021, depois de se destacar pelo Fluminense e Sporting, de Portugal. O meia é torcedor do Flamengo desde criança e, inclusive, a reportagem teve acesso a registros do atleta com escudo do Fla em um boné. (Veja abaixo)