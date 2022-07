MT - Rafael Ribeiro / VASCO

MTRafael Ribeiro / VASCO

Publicado 11/07/2022 20:08

O meia MT não será mais emprestado pelo Vasco ao Goiás. Mas por que a operação subiu no telhado? A reportagem do Jornal O Dia apurou o real motivo:

Segundo apurou o repórter que assina esta Coluna, O Departamento Jurídico do Vasco não deu aval à operação através de compensação de valores devidos. Pelo entendimento dos advogados do clube, essa operação pode trazer risco ao Regime Centralizado de Execuções do Cruzmaltino. Pelo risco, a transação melou.

MT seria emprestado pelo Vasco ao Goiás em troca de um perdão de uma dívida antiga que o carioca tem com o Esmeraldino. Ou seja, iriam abater o valor do salário do MT no débito com o Vasco. Porém, o Jurídico vascaíno ficou com receio da operação e brecou.

Fora dos planos da comissão técnica e também da diretoria, MT não será aproveitado nesta temporada. A cúpula vascaína irá buscar um novo clube para ceder o meia de 21 anos, que se destacou pela categoria de base, mas não conseguiu se firmar no time profissional.

Neste ano, MT disputou apenas dois jogos pelo Vasco, sendo ambos pelo Carioca. Nos tempos de Zé Ricardo, o meia chegou a treinar de lateral e centroavante.