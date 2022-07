Thiago Maia - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rio - Após a venda de Willian Arão para o Fenerbahçe, da Turquia, o técnico Dorival Júnior já definiu quem será o substituto do camisa cinco para enfrentar o Corinthians, neste domingo (10). Trata-se de Thiago Maia, que treinou entre os titulares e deve assumir a vaga deixada pelo jogador de 30 anos.

Além disso, o treinador trouxe, também, a volta de Fabrício Bruno, que deve ser o companheiro de Rodrigo Caio no confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Vitinho e Vitor Hugo também foram novidades no treinamento, mostrando uma preservação de Arrascaeta e Pedro para o duelo com o Atlético-MG, na quarta-feira (13), pela Copa do Brasil.

Com isto, o Flamengo deve enfrentar o Corinthians, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, com a seguinte escalação: Santos, Rodinei, Fabricio Bruno, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas; Thiago Maia, João Gomes e Victor Hugo; Everton Ribeiro, Vitinho e Gabigol.