Luis Henrique aceitou a proposta do FlamengoDivulgação

Publicado 05/07/2022 22:27 | Atualizado 05/07/2022 22:35

Depois de se acertar com Luis Henrique e receber aval do Olympique de Marselha por uma transação por empréstimo, o Flamengo desistiu de contratar o atacante de 20 anos depois de os franceses recuarem e não aceitarem o modelo oferecido pelo Rubro-Negro: empréstimo com opção de compra. A informação foi publicada primeiramente pelo UOL Sports e confirmada pelo Jornal O Dia.

O Flamengo chegou a um acordo com o próprio jogador e seus familiares. Inclusive, o pai do atacante, Seu Ronaldo, deu entrevista falando que era questão de tempo a negociação ser fechada e que o Rubro-Negro é o maior do Brasil, mas o Olympique recuou depois de ter topado fazer a transação.