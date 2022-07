Rodrigo Caio - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/07/2022 19:46

O técnico Dorival Junior deve ganhar um reforço caseiro para o duelo do Flamengo com o Tolima nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. O zagueiro Rodrigo Caio está recuperado de uma tendinite no joelho e treinou normalmente nesta segunda-feira com os demais jogadores.

A comissão técnica rubro-negra está na expectativa de ter o defensor na quarta-feira, mas a atividade desta terça-feira, a última antes do confronto com os colombianos, será determinante. Caso o jogador não sinta dores no local, ele será relacionado.

Mais de 43 mil ingressos foram vendidos até o momento para o jogo do Flamengo contra o Tolima. A diretoria esperava uma procura maior, mas acredita que, pelo menos, 50 mil torcedores marquem presença no Maracanã.