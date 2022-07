Luis Henrique aceitou a proposta do Flamengo - Divulgação

Publicado 03/07/2022 18:16

O Flamengo tem o "sim" de Luis Henrique desde a última quinta-feira, quando Marcos Braz, vice de futebol do Rubro-Negro, fez uma reunião por videoconferência com o atleta. Desde então, com um acordo verbal com o atacante, o Fla tenta junto ao Olympique de Marselha, e a transação está perto de ser fechada.

O time francês topou liberar Luis Henrique ao Flamengo por entender que o jogador pode voltar a demonstrar um bom futebol e, consequentemente, se valorizar novamente. Além disso, a saída do atacante, que está em baixa atualmente, significa em abrir vaga de estrangeiro no elenco.

Flamengo e Olympique de Marselha possuem um bom relacionamento, após a negociação envolvendo Gerson. Ou seja, o otimismo é grande para que a operação seja finalizada nesta semana. O Botafogo chegou a demonstrar interesse por Luis Henrique, mas o atacante optou pelo projeto rubro-negro, mesmo sendo cria da base alvinegra.

Atacante que atua pelo lado esquerdo, Luis Henrique não quer permanecer no Marselha e tenta convencer o clube a liberá-lo. O atleta tem contrato com os franceses até 2025 e chegou a ser procurado pelo Valladolid, da Espanha, mas ficou apenas na sondagem.

Revelado pelo Botafogo, Luis Henrique foi a maior venda da história do clube. Em 2020, foi negociado com o Olympique de Marselha por € 8 milhões (R$ 25 milhões à época).