Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/07/2022 13:41

Rio - O Flamengo terá muitas mudanças na escalação para a partida contra o Santos, neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro. Segundo apurou a reportagem do Jornal O Dia, o técnico Dorival Júnior fará oito mudanças em relação ao time que iniciou a partida contra o Tolima, na última quarta-feira, pela Libertadores na Colômbia. Apenas o goleiro Santos e os meias Thiago Maia e Everton Ribeiro seguem no time.

Dorival se viu obrigado a fazer as mudanças por conta do desgaste físico da equipe, que sofreu com a longa viagem para a Colômbia. Alguns jogadores, inclusive, não conseguiram dormir. A ideia da comissão é evitar lesões musculares e ter uma equipe mais competitiva contra o Santos.

Neste cenário, o Flamengo deve ir a campo com Santos, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Éverton Ribeiro, Victor Hugo, Vitinho, Marinho e Pedro.