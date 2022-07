Publicado 01/07/2022 18:56

O Fluminense tem um acerto encaminhado com o Midtjylland, da Dinamarca, para concretizar o empréstimo de Marrony por 12 meses (até julho de 2023), mas, por conta do fuso horário (Dinamarca está com cinco horas na frente), o Tricolor não conseguiu fechar a operação, que está nos detalhes finais.

A cúpula carioca vai correr contra o tempo para sacramentar a contratação neste sábado e evitar que Marrony viaje para a Holanda, país que o Midtjylland fará a pré-temporada. Com o jogador já há um acordo há dias, mas restava o aval do time dinamarquês, que é conhecido por ser duro nas tratativas.

A postura do Fluminense durante as conversas agradou aos dirigentes do Midtjylland, o que facilitou na negociação, mas não a tornou menos difícil. Tanto é que o Red Bull Bragantino tentou atravessar e conseguir a contratação de Marrony, mas a equipe dinamarquesa entendeu que o correto era fechar com o Tricolor.

O que pesou a favor do Fluminense também foi a vontade do técnico Fernando Diniz, que gosta bastante do futebol de Marrony e convenceu o jogador que, neste momento, o projeto do Tricolor seria o melhor para a carreira. Agora, depois de dias de negociação, o Flu está próximo de oficializar.

Com 23 anos e no Midtjylland desde 2021, Marrony iniciou a carreira no Vasco, passou por Atlético-MG e depois foi comprado pelo time dinamarquês. O jogador vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, o que quase aconteceu em janeiro, quando o Internacional chegou a trocar documentos para comprá-lo, mas, por conta de vazamento dos valores, a diretoria colorada recuou por conta da pressão da torcida.