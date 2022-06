Gabigol e Pedro podem formar dupla de ataque contra o América-MG - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 23/06/2022 21:51

"Momentaneamente, o time titular foi esse. No sábado, pode ser outro. Nós estamos trabalhando com as duas equipes da mesma forma e por isso quem entra consegue fazer bem o papel."

Essas foram as palavras de Dorival Junior, na coletiva de imprensa após a derrota do Flamengo para o Atlético-MG, na última quarta-feira, ao ser questionado sobre time titular que pretende utilizar contra o América-MG, sábado, às 19h, no Maracanã, pela 14 rodada do Brasileirão. E, de fato, o treinador pensa em realizar mais um teste e/ou mudança no setor ofensivo rubro-negro.

Sem Bruno Henrique, que ficará fora de combate por até um ano, Dorival está buscando alternativas para o ataque enquanto não pode usar Everton Cebolinha, contratado junto ao Benfica e que só poderá aturar a partir de 18 de julho, quando abre a janela de transferência.

E, segundo apurou a reportagem, para pegar o América-MG, o comandante planeja escalar Pedro e Gabigol juntos no ataque do Flamengo. Com isso, um dos volantes que atuou contra o Atlético-MG terá que sair do time, e o mais provável é Arão, que não vive um bom momento no clube.

Outra provável mudança é no gol. Dorival quer escalar Santos, desfalque do Flamengo desde 4 de maio por contra de uma grave lesão, para dar ritmo de jogo ao jogador e sacar Diego Alves, que não teve jogos convincentes desde que o treinador assumiu o comando do time e sacou Hugo Souza.

O Flamengo terá mais um dia de treino, nesta sexta-feira, antes de finalizar a preparação para pegar o América-MG. Com 15 pontos (a um da zona de rebaixamento), o Rubro-Negro precisa vencer para respirar na competição.