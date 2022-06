Everton cebolinha - reprodução do instagram

Publicado 18/06/2022 11:41

Rio - Primeiro reforço do Flamengo na janela de transferências do meio do ano, o atacante Everton Cebolinha já definiu, mesmo antes de assinar o contrato com o Rubro-Negro, qual será a numeração de sua camisa. Trata-se do número 19, que não é utilizado pelo clube desde a saída de Michael, em janeiro deste ano.

Everton recebeu da diretoria do Flamengo uma lista de números disponíveis. Por já ter usado a camisa 19 na seleção brasileira, o atacante optou por esta camisa.

O jogador irá desembarcar no Rio de Janeiro no começo da tarde deste sábado (18), e irá direto para o CT Ninho do Urubu para assinar o contrato, que será válido por quatro anos e meio. A equipe de comunicação do Flamengo, inclusive, já tem o anúncio do atacante pronto, e só aguarda a assinatura oficial do vínculo para poder divulgar conteúdos relacionados ao atleta nas redes sociais do clube.

No entanto, vale lembrar que Everton Cebolinha não ficará a disposição de Dorival Júnior para os próximos confrontos. Isto porque, a janela de transferências internacionais só abre no dia 18 de julho. Com isso, o jogador terá um período de férias antes de poder atuar pelo Rubro-Negro. Além dele, o zagueiro Matheus Thuler, que está retornando de empréstimo do Montpellier, da França, também terá férias até a abertura da janela de transferências.