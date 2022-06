Isla - MAURO PIMENTEL / AFP

IslaMAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 17/06/2022 16:13 | Atualizado 17/06/2022 16:36

Everton Cebolinha chegando e Isla saindo. O lateral acertou a rescisão contratual e não é mais jogador do Flamengo. Depois de receber proposta da Universidad Católica, o Rubro-Negro aceitou liberar o jogador, e ele embarca em breve para o Chile para se apresentar ao novo clube.

O Flamengo tinha contrato com Isla até dezembro, mas aceitou liberar de graça depois de o jogador abrir mão do que tinha a receber até o fim da temporada. Com isso o clube entendeu que valeria a pena porque dará um alívio na folha salarial. O lateral recebia mais de R$ 500 mil por mês e era pouco aproveitado.

No Flamengo desde 2020, quando chegou para substituir Rafinha, Isla pouco fez e não correspondeu as expectativas criadas pelos torcedores. Fez 83 partidas, deu 11 assistências e marcou apenas dois gols.