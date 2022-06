Treinador Dorival Júnior em sua primeira atividade no Flamengo, no Ninho do Urubu - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Treinador Dorival Júnior em sua primeira atividade no Flamengo, no Ninho do UrubuFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/06/2022 14:13

Rio - Durante treinamento realizado na manhã desta terça-feira (14), o técnico Dorival Júnior indicou que fará algumas mudanças na equipe do Flamengo para o confronto com o Cuiabá, na próxima quarta-feira (15), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No meio de campo, o treinador utilizou João Gomes na vaga de Willian Arão, e Arrascaeta, que já retornou da seleção uruguaia, na vaga de Thiago Maia. Além deles, Andreas Pereira completou o trio de meio-campistas.

Outra mudança foi na lateral esquerda. Depois de uma atuação ruim na derrota para o Internacional, o experiente Filipe Luís acabou sendo deslocado para a reserva, sendo substituido por Ayrton Lucas nos últimos treinos.

No gol, nenhuma mudança. Diego Alves permanecerá na equipe titular do Rubro-Negro, com Hugo Souza ficando a disposição no banco de reservas.