Rodolfo LandimMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/06/2022 17:42 | Atualizado 13/06/2022 17:47

A vida do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não está nada fácil. Diante de um cenário caótico no Futebol, com a equipe sem vencer há três partidas no Brasileirão e troca de técnico, o mandatário rubro-negro vive o momento de maior turbulência desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2019.

Com o time em crise, o mandatário rubro-negro foi cobrado por torcedor nesta segunda-feira e chamado de "safado" após deixar um Shopping, que está localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro: "Diretoria omissa". pic.twitter.com/nz7qdQKvyh — Venê Casagrande (@venecasagrande) June 13, 2022 Uma prova disso é que nesta segunda-feira, após deixar um luxuoso Shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro, Landim foi abordado por um torcedor e foi chamado de "safado". Veja o vídeo abaixo.

No campo, o Flamengo se prepara para pegar o Cuiabá na próxima quarta-feira, no Maracanã, ás 20h, pelo Brasileirão. Este será o segundo duelo de Dorival Junior à frente do Rubro-Negro.