Paulo Sousa deve ser demitido - LEONARDO SGUACABIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/06/2022 23:33 | Atualizado 08/06/2022 23:47

O técnico Paulo Sousa está muito próximo de ser demitido pela diretoria do Flamengo. Após a derrota para o Red Bull Bragantino, a cúpula rubro-negra vai se reunir para discutir o desligamento do português, que corre risco de nem sequer viajar para Porto Alegre, local do duelo com o Internacional no sábado, às 21h.

Um dos nomes avaliados pela diretoria para tentar a contratação é Cuca, livre no mercado desde a saída do Atlético-MG, no fim de 2021. A cúpula rubro-negra entrará em contato com o comandante para apresentar as ideias e, caso tenha um aceno positivo, uma oferta.

A rejeição a Cuca entre dirigentes do Flamengo diminuiu e a grande maioria já entende que o ex-Atlético-MG é a melhor opção disponível no mercado. Uma outra análise que está sendo feita é tentar tirar treinador de algum clube brasileiro.

Nos debates nos últimos dias entre os dirigentes do Flamengo ficou decidido que um novo "tour" na Europa para buscar um comandante está, por ora, descartado.