Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/06/2022 19:09

O Flamengo está escalado para pegar o Bragantino, nesta quarta-feira, às 20h, em Bragança Paulista, pela décima rodada do Brasileirão, em duelo decisivo para Paulo Sousa, que balança no cargo de treinador do Rubro-Negro.

Pressionado, o português resolveu mexer tanto no sistema defensivo quanto no sistema ofensivo. O Flamengo vai a campo com Hugo, Matheusinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Andreas, Everton, Vitinho, Lázaro e Gabigol.

Na zaga, Paulo Sousa não terá Pablo, David Luiz e Fabricio Bruno. Com isso, ele optou por Léo Pereira, deixando Gustavo Henrique no banco. No ataque, mesmo sem Bruno Henique, o treinador optou por deixar Pedro como opção e escolheu Vitinho para iniciar a partida.