Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/06/2022 15:02

O Flamengo está escalado para pegar o Fortaleza neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão. Com mudança na zaga, o técnico Paulo Sousa vai mandar o seguinte time a campo: Hugo; Matheuzinho, Pablo, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas; William Arão, João Gomes e Andreas; Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro.

Com isso, David Luiz, que foi titular nos últimos jogos, fica no banco de reservas. No meio de campo, na vaga de Arrascaeta, Andreas Pereira foi o escolhido, como adiantou durante a semana o Jornal O Dia. No ataque, sem Gabigol, suspenso, Pedro é o substituto natural.

Para este duelo, os ingressos destinados aos rubro-negros estão esgotados. A expectativa da diretoria do Flamengo é de ter mais de 60 mil pessoas no Maracanã.