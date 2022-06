Andreas - Alexandre Vidal/Flamengo

AndreasAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/06/2022 15:54

O Flamengo encara o Fortaleza neste domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Este será o quinto jogo seguido do Rubro-Negro em casa e, mas uma vez, será com casa cheia. A última parcial, segundo apurou a reportagem, é de 54 mil ingressos emitidos.



Os setores Norte, Leste inferior, Leste superior e Sul estão esgotados, restando poucos ingressos para Oeste e Maracanã Mais. A diretoria espera que tenha em torno de 60 mil pessoas no Maracanã neste domingo.

Com 12 pontos, o Flamengo começou a nona na oitava colocação. O adversário deste domingo, o Fortaleza, está na lanterna do Brasileirão, com apenas dois pontos, e ainda não venceu na competição.