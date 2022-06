Everton Cebolinha - Reprodução

Publicado 02/06/2022 18:33 | Atualizado 02/06/2022 18:38

A diretoria do Flamengo já trabalha para agir na próxima janela de transferência no Brasil, que abre no dia 18 de julho e vai até 15 de agosto. Um dos nomes em pauta para a cúpula tentar (novamente) a contratação é do atacante Everton Cebolinha, do Benfica, jogador que esteve na mira do Fla no começo do ano, mas o time português fez jogo duro e não quis fazer negócio.

Com o aval de Paulo Sousa, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice de futebol e diretor de futebol, respectivamente, voltarão a conversar com o Benfica para tentar a chegada de Everton Cebolinha. O modelo de negócio que será apresentado ao time português ainda está sendo trabalhado pela diretoria carioca, mas a ideia, em um primeiro momento, é conseguir o empréstimo com opção de compra, mesmo molde de outras contratações, como Ayrton Lucas, Pedro, Thiago Maia e outros atletas que já passaram pelo elenco, como Pedro Rocha.

Ou seja, ainda não há conversas em andamento, mas a qualquer momento o Flamengo dará o primeiro passo para abrir as tratativas com o Benfica, que tem contrato com o atacante até junho de 2026 e desembolsou cerca de 20 milhões de euros para tirar o jogador do Grêmio.

Um outro jogador que também está sendo especulado no Flamengo é Thiago Mendes, do Lyon. O volante, que está atuando improvisado na zaga na equipe francesa, é bem avaliado pela cúpula, mas depois de duas janelas tentando a contratação e receber "não" em ambas, a diretoria, dessa vez, preferiu não tentar novamente e deixará o brasileiro apenas no radar.

Segundo fontes da reportagem que estão na diretoria do Flamengo no momento, há "outros nomes na frente de Thiago Mendes. E ótimos nomes", disse uma pessoa ao Jornal O Dia. Então, por ora, Thiago Mendes não está em pauta no Rubro-Negro mesmo sendo bem avaliado.

RENOVAÇÕES DE CONTRATO

Além de buscar reforços, o Flamengo também trabalha na permanência de jogadores que têm contrato curto e até mesmo na valorização de atletas que têm vínculo longo, mas merecem um aumento salarial, como Matheuzinho, que teve o compromisso estendido até dezembro de 2026, conforme divulgado oficialmente pelo clube.

Lázaro, João Gomes e Victor Hugo, jovens oriundos da categoria de base e que estão se destacando no elenco profissional, serão os próximos a terem valorização salarial e, consequentemente, vínculo estendido.

Já Vitinho, que não é mais um garoto e tem vínculo apenas até dezembro, tem conversas com a diretoria em andamento para renovar. O Flamengo tem o desejo, o estafe do atleta também, mas as partes buscam um acordo salarial. Bruno Spindel é o responsável pelas tratativas, pois tem um ótimo relacionamento com Miguel Goés, agente do atacante.



Rodinei, que chegou a ter a renovação encaminhada por mais dois anos, viu a operação estagnar após ter vídeo curtindo uma festa carioca, numa quinta-feira à noite, viralizar nas redes sociais. Na ocasião, o Departamento de Futebol e o presidente Rodolfo Landim não gostaram nem um pouco, e o mandatário deu ordem para não sacramentar a renovação do lateral-direito.

Filipe Luís, Diego Ribas e Diego Alves possuem vínculo apenas até dezembro, mas a diretoria só irá definir se aumentará o contrato ou não ao término da temporada.

O caso é o mesmo de David Luiz. Inclusive, por contrato, o zagueiro, caso aceite alguma proposta do exterior nesta janela de transferência, pode sair de graça, mas, segundo apurou a reportagem, o defensor quer ficar no Fla pelo menos até dezembro.

Isla também tem contrato até dezembro, mas esse atleta a diretoria já definiu que não irá renovar, e o chileno vive os últimos meses de Flamengo. Contratado para substituir Rafinha, o lateral pouco fez no Rubro-Negro e é irregular desde que chegou ao Ninho.