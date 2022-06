Dries Mertens em ação pelo Napoli - Reprodução Napoli

O Botafogo está confiante para conseguir a contratação do atacante Eran Zahavi, livre no mercado após a não renovação de vínculo com o PSV, da Holanda. O Alvinegro tem a concorrência do Maccabi Tel Aviv, de Israel, que ofereceu contrato milionário ao atleta. Enquanto negocia com o jogador, outros nomes estão sendo indicados à diretoria, como uma espécie de 'Plano B'.

Um desses nomes, segundo apurou a reportagem, é o de Dries Mertens, atacante de 35 anos e considerado ídolo do Napoli, onde está desde 2013. O belga tem vínculo com a equipe até 30 de junho, mas não renovará e está na mira de outros times, como a Lazio, também da Itália.

No Botafogo, Mertens foi "bem avaliado e de história", e chegou à diretoria por meio de intermediários brasileiros que, com autorização assinada pelo atacante, foram autorizados a negociar com o Alvinegro, o que só irá acontecer caso Eran Zahavi não seja contratado.

Inclusive, nas conversas que membros da cúpula do Botafogo tiveram, por telefone, com os intermediários de Mertens, eles deixaram claro que nenhuma negociação iria começar antes da definição das tratativas por Zahavi.

Nessas conversas, o Botafogo deixou claro que o 'deadline' internamente por Zahavi é a próxima sexta-feira (3). Ou seja, até lá, o Alvinegro continuará tentando convencer o israelense a topar o projeto do clube e assinar vínculo válido até dezembro de 2023 (contrato de 18 meses).

Os dois jogadores têm perfis parecidos: experientes (Zahavi tem 34 anos, e Mertens, 35), boas referências de profissionais que trabalharam com ambos e goleadores. Na última temporada, o israelense, pelo PSV, fez 20 gols e deu 11 assistências em 46 jogos. Já o belga, em 37 partidas pelo Napoli, marcou 13 vezes e serviu os companheiros em duas oportunidades.