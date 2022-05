Coluna do Venê

De péssimo ambiente no Ninho a processo de 'fritura': relação de Diego Alves com comissão escancara a falta de comando no Flamengo

Departamento de Futebol do Rubro-Negro está tendo que lidar com mais um problema interno e vê relacionamento do goleiro com treinador azedar de vez

Publicado há 4 dias