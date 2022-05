Kanu - Vítor Silva/Botafogo

KanuVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/05/2022 20:45

O Botafogo deu mais um passo para assinar a renovação de contrato de Kanu, com validade até dezembro de 2025. As minutas de contrato foram trocadas pelos Departamentos Jurídicos das partes, que agora vão analisar os documentos para que a assinatura seja dada. O Jornal O Dia já havia informado o acordo entre as partes e que o acerto estava encaminhado para a continuidade do jovem zagueiro no Alvinegro.

De olho em possíveis interessados no futuro, o Botafogo estipulou multas rescisórias altas no novo vínculo de Kanu e que chamam atenção. Segundo apurou a reportagem, para o mercado brasileiro, o valor é de R$ 420 milhões. Já para o exterior, o montante é de 100 milhões de euros (R$ 520 milhões pela cotação do dia).

Cria das categorias de base do clube e identificado com a torcida, Kanu conquistou rapidamente o carinho e admiração de John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo. O investidor americano, assim que iniciou os trabalhos no Alvinegro, avisou que não abriria mão do zagueiro. Na ocasião, clubes como Corinthians e São Paulo tinham interesse no defensor.



Com 25 anos, Kanu é considerado titular no time de Luis Castro e ainda tem a missão de usar a faixa de capitão, ato que demonstra a liderança do jovem dentro do atual elenco. Ao todo foram 121 jogos pelo profissional e quatro gols marcados (todos neste ano).