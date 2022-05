Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

14/05/2022

O Flamengo está escalado para pegar o Ceará, neste sábado, às 16h30, no Castelão, pela sexta rodada do Brasileirão. Com oito desfalques por conta de motivos diferentes, Paulo Sousa mandou a campo o que tem de melhor à sua disposição: Hugo; Isla, Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas; Arão, João Gomes, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabi.

Na lateral direita, o português, pelo visto, enxerga o chileno Isla como titular. Já na esquerda, sem Filipe Luís, Ayrton Lucas é o substituto natural para a posição. Outro destaque é o retorno de David Luiz e Bruno Henrique, atletas poupados durante a semana, diante do Altos-PI.

A equipe rubro-negra entra pressionada em campo porque, com cinco pontos em cinco jogos, pode entrar na zona de rebaixamento caso perca o jogo contra o Ceará, e Juventude ou Atlético-GO vencer na rodada.