Publicado 13/05/2022 18:59 | Atualizado 13/05/2022 19:11

Depois de fechar a venda de Tiago Volpi ao Toluca, do México, o São Paulo deve ir ao mercado em busca de um goleiro. O nome de Diego Alves, do Flamengo, se tornou possível reforço entre os torcedores tricolores, que ficaram divididos sobre a possível chegada do rubro-negro.

Porém, segundo Rui Costa a negociação para tentar Diego Alves não deve rolar. A reportagem entrou em contato com o dirigente do São Paulo que, de forma sucinta, garantiu que o Tricolor não deseja o goleiro do Flamengo neste momento.

"Não (quando questionado se Diego Alves poderia se tornar opção para a vaga de Volpi)."

Diego Alves tem 36 anos e está no Flamengo desde 2017. Titular até a temporada passada, o goleiro atualmente é a terceira opção no elenco de Paulo Sousa e só disputou duas partidas neste ano, sendo a última em fevereiro. O experiente goleiro, inclusive, está no Departamento Médico por conta de uma pubalgia.