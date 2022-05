Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

11/05/2022

O Flamengo está escalado para pegar o Altos-PI, nesta quarta-feira, às 19h30, em Volta Redonda, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. No time titular, o técnico Paulo Sousa surpreendeu e colocou muitas novidades.

No setor defensivo, Rodrigo Caio, depois de cinco meses sem poder atuar por problemas físicos no joelho, inicia a partida. Na esquerda, sem Filipe Luís, Paulo Sousa, na ausência de Filipe Luís, lesionado, optou por Marcos Paulo e deixou Ayrton Lucas. No meio de campo, João Gomes e Thiago Maia foram mantidos, Diego Ribas escalado na vaga de Arrascaeta, Marinho e Lázaro vão substituir Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Gabigol segue como centroavante.

Portanto, o Flamengo vai a campo com: Hugo, Rodinei, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Marcos Paulo, Thiago Maia, João Gomes, Diego, Marinho, Lázaro e Gabigol.