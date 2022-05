Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/05/2022 22:13 | Atualizado 09/05/2022 22:18

O Conselho Deliberativo do Flamengo se reuniu nesta segunda-feira e rejeitou a proposta de emenda ao estatuto de proibição de participação de sócios integrantes de algum dos poderes do clube durante o processo eleitoral. Ou seja, um dirigente poderá concorrer a cargo público. A votação final ficou: 160 contra, e 110 a favor.

Na atual gestão, o vice-presidente de futebol Marcos Braz também é vereador no município do Rio de Janeiro. Com a rejeição da emenda, ele e outros membros de poderes do clubes podem, por exemplo, concorrer a um cargo no congresso nacional no próximo pleito.

Nesta reunião também tinha em pauta outro assunto polêmico e foi aprovada a inclusão da categoria de sócios Off-Rio, que tem a limitação de 1 mil associados e mensalidade de 75% do valor.

Quem marcou presença na reunião foi o atual presidente, Rodolfo Landim, quem pouco dá entrevistas para explicar assuntos referentes ao desempenho do futebol. Mas, na Gávea, o mandatário defendeu o trabalho do Departamento Médico, chefiado por Márcio Tannure, e ainda soltou que o setor é de excelência.