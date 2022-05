Rodinei - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/05/2022 16:56

O elenco do Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira e iniciou a preparação para pegar o Botafogo no domingo, às 11h, no Mané Garrincha, pela quinta rodada do Brasileirão. Inclusive, nesta tarde, uma notícia incomodou a torcida rubro-negra: Rodinei treinando na lateral esquerda.

Mas, segundo apurou a reportagem, Rodinei, em nenhum momento da atividade treinou como lateral esquerdo. O que aconteceu foi que Paulo Sousa usou um certo momento para melhorar o cruzamento dos laterais do elenco, mas dos dois lados. Lateral direito de origem, Rodinei também fez trabalho do outro lado, mas apenas isso.

A chateação dos torcedores é porque no duelo com o Talleres, na quarta-feira, quando Paulo Sousa sacou Filipe Luís, ele colocou Rodinei na lateral esquerda e deixou Ayrton Lucas no banco.

O Flamengo tem mais um treino antes do jogo contra o Botafogo. Neste sábado, a equipe finaliza a preparação e viaja em seguida para Brasília, local do duelo no domingo.