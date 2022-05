Marcos Braz ao lado do técnico Paulo Sousa - Alexandre Vidal / Flamengo

Marcos Braz ao lado do técnico Paulo SousaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/05/2022 22:19

A torcida do Flamengo, nas últimas viagens da delegação rubro-negra, percebeu que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, não marcou presença, mas tem um motivo especial: a saúde. O dirigente está focado para melhorar as condições físicas, após realizar exames, que constataram a necessidade de melhorar alguns pontos, como a insulina.

Braz, nos últimos dias, iniciou um tratamento para abaixar o nível de insulina, que estava altíssimo e exigiu um cuidado maior do dirigente do Flamengo. Com isso, a alimentação passou ser regrada, exercício físico foi incluído em seu dia a dia, e um mínimo de rotina realizado. Até o momento, o vice de futebol perdeu 10kg e ganhou 5kg de massa muscular.

"Estou bem", resumiu Marcos Braz.

Apesar de não marcar presença nas últimas três viagens do Flamengo (essa da Libertadores, contra o Talleres, foi a terceira), Marcos Braz tem mantido a rotina de trabalhos no Ninho do Urubu e Gávea normalmente. Inclusive, após o episódio de Diego Ribas com o jornalista que vos escreve, Venê Casagrande, o dirigente foi cedo ao CT para ter reuniões e entender a situação.

A expectativa é que Marcos Braz esteja presente na viagem do Flamengo para Brasília, no final de semana, quando o Rubro-Negro encara o Botafogo pela quinta rodada do Brasileirão, no domingo, às 11h.