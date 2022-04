Ayrton Lucas - Marcelo Cortes/Flamengo

Ayrton LucasMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 29/04/2022 18:21

O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro durante a madrugada, após a vitória sobre a Universidad Católica, e os jogadores que não foram titulares treinaram no Ninho do Urubu nesta quinta-feira. O treino foi focado na preparação para pegar o Altos-PI, no Piauí, no domingo, às 18h, pela terceira fase da Libertadores.

Mesmo com a ausência dos titulares diante da Católica, Paulo Sousa comandou um coletivo e pôde observar alguns atletas, como Ayrton Lucas, que vem treinando com o grupo há alguns dias, após se recuperar de uma lesão no tornozelo. O lateral-esquerdo, portanto, vive a expectativa de fazer a sua estreia pelo Flamengo.

Anunciado pelo Flamengo no dia 31 de março, Ayrton Lucas ainda não foi relacionado porque chegou ao Rubro-Negro com uma lesão no tornozelo, sofrida no dia 19 de março, em uma partida ainda pelo Spartak, da Rússia.

Depois de um longo trabalho de recuperação, o lateral-esquerdo de 24 anos está à disposição e deve ser relacionado para pegar o Altos-PI no domingo. Outro que deve viajar para o Piauí é David Luiz. O zagueiro, ausente contra a Católica por "questões pessoais", treinou normalmente e também está apto para atuar.