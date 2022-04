Treino do Ninho - 26-04-2022-73 Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/04/2022 17:52

O Flamengo está escalado para pegar o Universidad Católica nesta quinta-feira, no Chile, às 19h, com novidades na equipe titular. O técnico Paulo Sousa, pelo visto, irá promover um rodízio no gol rubro-negro. Nas últimas partidas, pelo Brasileirão, o português optou por Hugo.

Agora, pela Libertadores, Paulo Sousa escolheu Santos, contratado junto ao Athletico-PR por mais de 15 milhões de reais. No ataque, o comandante escalou Bruno Henrique e deixou Lázaro no banco de reservas. Na zaga, Arão foi mantido na vaga de David Luiz.

Com isso, o Flamengo vai a campo com: Santos, Isla, Pablo, Arão e Filipe Luís, Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.