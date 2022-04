Thuler marcando Payet, do Olympique de Marselha - Divulgação Montpellier

Publicado 25/04/2022 21:36 | Atualizado 25/04/2022 21:37

O técnico Paulo Sousa pode "ganhar" mais um zagueiro no meio da temporada. Thuler, que está emprestado pelo Flamengo ao Montpellier, da França, até 30 de junho, não deve ser comprado pelo time francês. A equipe europeia até deseja a permanência do brasileiro, mas a situação financeira do clube pesa contra, e a compra dificilmente será efetuada.

O acordo entre Flamengo e Montpellier prevê que, caso os franceses queiram ficar em definitivo com Thuler, precisarão pagar 2,5 milhões de euros (R$ 13 milhões pela cotação atual), quantia que está fora da realidade financeira do clube.

Com isso, caso não seja comprado pelo Montpellier, Thuler terá que retornar ao Flamengo para cumprir o contrato, válido até dezembro de 2024. Outro caminho é os empresários do zagueiro buscarem um novo clube para o jovem defensor.

Com 23 anos, Thuler é cria das categorias de base do Flamengo e possui passagens pela base da seleção brasileira. No meio de 2021, ele foi emprestado ao Montpellier, equipe que defendeu, até o momento, 16 partidas.