Matheus França - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/04/2022 18:13 | Atualizado 25/04/2022 18:15

Na reapresentação do elenco do Flamengo, após a derrota para o Athletico, no último sábado, a novidade foi a presença de Matheus França, que passou por uma cirurgia para fixação da fíbula da perna direita na última semana, marcou presença no Ninho do Urubu e iniciou o processo de recuperação.

O jovem desfalcará o Flamengo de 90 a 120 dias, ou seja, só retorna aos gramados no segundo semestre. A lesão de Matheus França aconteceu nos minutos finais do jogo contra o São Paulo. Na ocasião, o jovem, que começou a ganhar a confiança de Paulo Sousa, entrou aos 77 minutos, disputou uma bola com o goleiro e sofreu a grave lesão.

Além do Matheus, mais sete jogadores estão no departamento médico ou em processo de transição, são eles: Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Ayrton Lucas, Vitinho e Bruno Henrique.