Técnico Abel Braga tem mais um desafio pelo Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 18/04/2022 21:40

O Fluminense estreia, nesta terça-feira, na Copa do Brasil, contra o Vila Nova-GO, às 21h30 no Maracanã, e terá time misto para este duelo. Ainda de olho no desgaste dos jogadores depois da cansativa viagem casada para Barranquilla, na Colômbia, e Cuiabá, Abel Braga vai repetir a estratégia de rodar o elenco para poupar quem está mais desgastado.

O time que vai a campo é mantido em sigilo e não foi revelado por Abel Braga, que fechou o treino desta segunda-feira, o último antes do duelo com o Vila Nova. Segundo apurou a reportagem, o Tricolor deve ir a campo com Fábio; Samuel Xavier, David Duarte (Nino), David Braz e Pineida; André, Nonato, Yago e Martinelli; Luiz Henrique, Arias e Cano.

Como disputou a pré-Libertadores deste ano (caindo para o Olímpia), o Fluminense entrou direto na terceira fase da Copa do Brasil, enquanto o Vila Nova já passou por Rio Branco-AC e Guarani na competição.