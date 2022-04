Jair Ventura comandou o Juventude por 16 jogos - Fernando Alves/E.C Juventude

Publicado 13/04/2022 22:30

O Goiás tem um novo treinador: Jair Ventura. O cria do Botafogo surpreendeu e, nas últimas horas, se acertou com o Esmeraldino para comandar a equipe, com contrato até o fim do Brasileirão 2022.

Jair Ventura deve chegar em Goiânia nesta quinta-feira para se apresentar, assinar o vínculo e iniciar os trabalhos. O Jairzinho, que estava livre no mercado desde a saída do Juventude, chega ao Esmeraldino com o auxiliar Emerson Ávila, mais um analista e um preparador físico. Ambos ainda serão definidos.

Com 43 anos, Jair Ventura começou a carreira como treinador em 2016, no Botafogo. Depois passou por Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense e Juventude.