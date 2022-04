Lucas Fernandes - Divulgação

Lucas FernandesDivulgação

Publicado 11/04/2022 17:12 | Atualizado 11/04/2022 17:24

O Botafogo acertou mais uma contratação para o restante da temporada: Lucas Fernandes, do Portimonense, de Portugal. O meia chegará por empréstimo até junho de 2023, com obrigação de compra no valor de 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, se completar 70% dos jogos oficiais do Alvinegro durante os 12 meses.

A operação estava encaminhada desde o fim de março, como o Jornal O Dia, antecipou, mas o clube português pediu para liberar o atleta depois que conseguisse fazer 32 pontos no campeonato nacional, o que conseguiu esse final de semana. A pontuação, na conta do Portimonense, é a necessária para conseguir se manter na elite do futebol.

Lucas Fernandes tem 24 anos e é cria do São Paulo. Chegou ao time profissional em 2017 e, depois de duas boas temporadas, foi para o Portimonense, onde estava até o momento.