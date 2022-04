Flamengo encerrou preparação para pegar o Sporting Cristal - Marcelo Cortes

Publicado 04/04/2022 20:24

O jogo desta terça-feira marcará o início de uma nova jornada na Libertadores para Flamengo e Sporting Cristal, em Lima, no Peru. Ambos têm suas histórias na competição, porém, curiosamente, uma delas se cruza. A maior invencibilidade da história da competição pertence aos dois clubes. Os peruanos conseguiram ficar 17 jogos seguidos sem perder durante as edições de 1962-68-69, e os brasileiros, 2020-21.



A sequência do Sporting Cristal contemplou oito vitórias, nove empates e 64,7% de aproveitamento. A do Flamengo, 12 vitórias, cinco empates e 80,3%. Neste período, Gabigol (11), Bruno Henrique (9) e Arrascaeta (1) foram os que mais fizeram gols. O trio também liderou nas assistências, com o uruguaio na frente (6), seguido pela dupla de atacantes (5).



Quem fez mais gols nesses 17 jogos foram: Gabigol (11); Bruno Henrique (9); Arrascaeta (5); Pedro e Arão (4); Vitinho (3); Lincoln (2); Thuler, Gustavo Henrique, Michael, Rodrigo Caio (1), além de um gol contra a favor.



Quem deu mais assistências nesses 17 jogos: Arrascaeta (6); Gabi e Bruno Henrique (5); Everton Ribeiro (4); Gerson, Matheuzinho, Diego, Vitinho (2); Gustavo Henrique, Rodinei, Léo Pereira (1).

A bola rola entre Sporting Cristal e Flamengo, às 21h30, no Estádio Nacional de Lima, pela primeira rodada da Libertadores. O Rubro-Negro, em crise, precisa vencer para respirar ares de otimismo novamente.